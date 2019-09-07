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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في ضربة موجعة للرئيس هادي والجيش الوطني ...الميليشيات تقوم بتصفية قائد عسكري كبير وتقوم بإرسال جثمانه الى شبوة

تحدثت انباء شبه مؤكدة عن اقدام مليشيات الانتقالي بتصفية العقيد عبدالله القحمي بعد اسره في الاحداث الاخيرة وهو جريح في ابين.

وحسب المصادر بأن اخر ظهور للعقيد القحمي كان بمقطع "فيديو" وهو جريح في احد مستشفيات ابين يتحدث عن معاملة الجرحى.

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ووجهت مصادر اصابع الاتهام لمليشيات الانتقالي باقدامها على تصفيته وارسلت جثته الى محافظة شبوة امس الجمعة، ولم يتسنى ل"أبابيل نت" التحقق من صحة الانباء من مصادر محايدة.

ويعد العقيد القحمي احد ابطال الجيش الوطني الذي قارعوا مليشيات الحوثيين في جبهات نهم وصرواح وكان احد المقربين من اللواء عبدالرب الشدادي.