عدن - ياسمين التهامي - في تطور طاريء ..دولة خليجية ليست عضو بالتحالف تخرج عن صمتها وتهاجم الامارات واجندتها المشبوهة في اليمن وناشطوها يدعمون حملة " جيش اليمن الالكتروني " بتويتر!

2019/09/07 الساعة 06:37 مساءً

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة وبخاصة " تويتر " تراشقا غير مسبوق بين مغردين اماراتيين بعضهم مسئولين مقربين من حاكم أبو ظبي وبين ناشطين عمانيين على خلفية تطورات الاحداث في عدن والجنوب وكنتاج لنجاح حملة موسعة للمغردين اليمنيين في تويتر .





وتوج بيان صادر عن الخارجية العمانية الموقف المتوتر بين الامارات والسلطنة برفض الاخيرة لانقلاب عدن وتجديد دعمها للشرعية اليمنية وهو ما دفع مسئولين اماراتيين الى انتقاد الموقف العماني الامر الذي قوبل برد قوي من ناشطين عمانيين وصفوا فيها الامارات بأنها السبب في تفاقم ازمة اليمن وان لها اجندة خاصة تسعي الى تحقيقها على حساب استقرار ووحدة اليمن ودماء شعبة الموجوع .