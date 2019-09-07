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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الاعلان عن سقوط اول ضحايا القصف الحوثي بمكة المكرمة ...وهذا ماسيحدث بعد ساعات وسط العاصمة المقدسة "صورة"
استشهد مساء أمس الجمعة ، الجندي عامر بن هليل بن سعد الجميعي 23 عاماً ، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني ، متأثرا بإصابته في الحد الجنوبي قبل يومين ، إثر أدائه واجبه في الذود عن أرض الوطن .
وسجل الشهيد ” الجميعي ” اسمه ضمن الأبطال الشهداء ؛ الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل أمن الوطن واستقراره .
وكان “الجميعي ” تعرض لإصابة في الرأس أثناء قيامه بواجبه في الحد الجنوبي ، وقد تم نقله لمستشفى الملك خالد بنجران ليستشهد هناك متأثرا” بإصابته.
ويبلغ “الجميعي” من العمر 23 عاما، والتحق بالخدمة العسكرية قبل أقل من عام ، وهو غير متزوج ، من مركز حقال بمحافظة أضم ، التابعة لمنطقة مكة المكرمة .
ويتوقع أن يصل جثمان الشهيد خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مكة المكرمة ، للصلاة عليه بالمسجد الحرام ، ومواراته الثرى بمقبرة شهداء الحرم .
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