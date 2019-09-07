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عدن - ياسمين التهامي - أسهل 6 طرق للهجرة الى كندا في سنة 2019، لا تضيع هذه الفرصة

الهجرة إلى كندا ليست سهلة. هناك العديد من الخطوات التي يجب على المرء اتخاذها حتى يتم تطبيقها بنجاح والحصول على الموافقة من وزارة الهجرة الكندية. كما يمكن أن تستغرق العملية عدة أشهر وفي بعض الحالات بضع سنوات. ولكن إذا كنت تعرف ما هي الخيارات المتاحة ، يمكنك تحسين تغييراتك في النجاح وتجنب رفض الملف والإحباط والتأخير

كيفية الحصول على تأشيرة كندا: 6 خيارات للهجرة إلى كندا.

1. برنامج الاكسبرس انتري Express Entry

برنامج الهجرة الكندي الذي يسمح للمهاجرين بالعيش والعمل في كندا كعامل ماهر من خلال Express Entry. سيسمح النظام الجديد لـ Citizenship and Immigration Canada (CIC) بإجراء تقييم لصاحب الطلب و يتم اختيار المهاجرين ذوي المهارة و / أو يمتلكون المؤهلات ذات الصلة في إطار برامج الهجرة الاقتصادية الفيدرالية:Advertisement

برنامج هجرة العمالة الماهرة الفدرالي (FSWP)

برنامج هجرة العمالة الحرفيين(FSTP)

برنامج هجرة الخبرات الكندية(CEC)

وايضا جزء من برامج ترشيح المقاطعات الكندية(PNP)

سيسمح برنامج Express Entry أيضًا للمقاطعات والأقاليم الفردية باستخدام النظام من أجل توظيف المرشحين المناسبين كجزء من برامج المرشحات الإقليمية بحيث يتم تلبية متطلبات سوق العمل.

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و من اجل معرفة كيفية تقديم طلب الهجرة عن طريق برنامج Express Entry ننصحك بمشاهدة هذا الفيديو المفصل من قناة ClipAxis

2. الهجرة الى كندا بواسطة كفيل من العائلة Family Class Sponsorship

يظل جمع شمل الأسرة حجر الزاوية لسياسة الهجرة الكندية. يمكن للعائلات في كندا مساعدة أقاربها للقدوم إلى كندا على أساس مقيم دائم. من أجل التأهل لرعاية قريبك ، يجب أن تكون مواطنًا كنديًا أو مقيمًا دائمًا. يمكن لاحد الزوجين ان يجلب الطرف الاخر هو و اي أولاد لديكم مع بعض او من زواج سابق. للاسف لم يعد جلب والديك أو أجدادك خيارًا في هذا الوقت. ومع ذلك ، يمكنك إحضارهم إلى كندا تحت فئة خاصة تسمى Super Visa.

3. تأشيرة عمل LMIA

يحصل العديد من المتقدمين للهجرة الكندية أولاً على عروض العمل من شركات كندية، ويقدمون طلبًا للحصول على تأشيرة عمل، ثم على هذا الأساس ، يهاجرون إلى كندا. ينطوي LMIA على تأمين عرض عمل كندي ، بعد أن يقدم صاحب العمل الكندي طلبًا للحصول على LMIA من خلال Service Canada ومن ثم مقدم الطلب يتقدم بطلب للحصول على تصريح العمل بعد الموافقة على LMIA. هذه هي الطريقة التي يمكن أن تؤدي إلى الإقامة الدائمة الكندية. و لمعلومات اكثر عن هذه النقطة التي اعتبرها من اسهل طرق الهجرة الى كندا، ادعوك لقراءة هذا الموضوع: الحصول على عمل في كندا عن طريق عقود التشغيل LMIA

4. برامج ترشيح المقاطعات Provincial nominees

أصبح مسار Provincial nominees وسيلة شائعة بشكل متزايد للهجرة إلى كندا. وقد طورت المقاطعات الكندية مثل ألبرتا وأونتاريو وكولومبيا البريطانية وغيرها من برامج الهجرة الخاصة بها والتي أدت إلى عملية سريعة لهجرة العمال المهرة الى كندا. ومع ذلك ، فإن برنامج الهجرة عن طريق ترشيح المقاطعات Provincial nominees تتطلب بصفة عامة أن يبقى المتقدمون مقيمين في المقاطعات المعنية بعد وصولهم إلى كندا. علاوة على ذلك ، تتطلب معظم برامج Provincial nominees عرض عمل من صاحب عمل كندي من أجل التأهل. و من اجل معرفة دقيقة و معمقة على برامج كل مقاطعة كندين من حيث الشروط و السهولة ندعوكم لمشاهدة هذا الفيديو من قناة كليب كسيس ClipAxis