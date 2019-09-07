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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تعزيزات كبيرة لـ ”الانتقالي الجنوبي” تتجه للسيطرة على هذه المحافظة .. شاهد (صورة)

عززت قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية والدعم والاسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، القوات المتواجدة في محافظة ابين اليوم السبت وبدأت بالتحرك باتجاه مدينة شقرة الساحلية شرق المحافظة . وانطلقت القوات الجنوبية بقيادة كلا من العميد عبداللطيف السيد والشيخ عبدالله الحوتري والعقيد صالح عيدروس والعقيد محمود الكلدي باتجاه شقرة شرقا التي تقع تحت سيطرة قوات الحكومة الشرعية . و تحدث العميد عبداللطيف السيد عن الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في تحرير كل شبر من أراضي دولة الجنوب من القوات الغازية والمدعومة من الاخوان المسلمين . وأضاف السيد أن القوات الجنوبية على اهبت الاستعداد لمحاربة اي غازي ونحن : الآن في بصدد التقدم باتجاه شقرة. وفي نفس السياق عبر الشيخ عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية بالمحافظة أبين : عن جاهزية ابناء أبين الابطال الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية من كافة شرائح المجتمع الشرفاء وخاصة الوجهاء والقبائل. Advertisements وشدد الحوتري على تسارع وتيرة التحرك لتحرير ما تبقى من مناطق المحافظة المسيطرة عليها القوات الغازية القادمة من مأرب ومن والآهم فابين أكبر ونشد على أيدي القوات الجنوبية اليوم ونحن معهم في الجبهة الشرقية لمدينة زنجبار. حيث عززت قيادة اللواء الثامن صاعقة بقيادة العقيد صالح عيدروس الجبهة بعدة محاور لصد اي تسلل من اتجاه شقرة وقد تحدث الرائد أحمد دحه معبر عن الجاهزية القتالية لدى اللواء ومشاركته جنباً إلى جنب مع الأخوة في الجبهة. اشرف على النزول عضو هيئة الرئاسة للمجلس الانتقالي العميد ناصر السعدي.

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