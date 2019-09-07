شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقل من شهر على زواجها .. الإعلامية السعودية روزانا اليامي تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4481774اثارت الاعلامية السعودية روزانا اليامي جدلا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو وصف بأنه خادش للحياء.



واعاد ناشطون سعوديون نشر فيديو للاعلامية روزانا اليامي ، قامت بنشرة في وقت سابق من مساء امس الجمعة على حسابها بالانستجرام وظهرت فيه وهي بين احضان رجل قالت انه زوجها .





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واخفت الاعلامية روزانا وجه زوجها في الفيديو المتداول والذي رصده موقع "صوت المغتربين" ، واكتفت باظهار وجهها ، كما قامت بنهاية الفيديو بنشر صورة لكامل جسمها ، وتعمدت ان تكون مؤخرتها ظاهرة بشكل بارز .

واشعل مغردون سعوديون مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن استنكارهم ورفضهم لهذا التفسخ والانحلال ، وقد ظمنو تغريداتهم تحت هاشتاج #روزانا_اليامي .



وكانت الاعلامية السعودية روزانا اليامي قد اعلنت منتصف الشهر الماضي عن زواجها ، لكنها لم تكشف عن هوية العريس ولم تنشر صوره

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