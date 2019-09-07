شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عربية خائنة ارادت ممارسة الرذيلة مع 5 اشخاص دفعة واحدة ...شاهد ماذا فعلت لتحقيق رغبتها المجنونة ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9662076كشفت المباحث المصرية في محافظة البحيرة، غموض العثور على جثة سائق داخل سيارة غارقة في مصرف، بمركز كفر الدوار.

البداية كانت إخطارًا لمركز كفر الدوار، بسقوط سيارة ملاكي في مصرف على الطريق الزراعي، والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف ا." سائق، ومقيم في قرية النشو البحري دائرة المركز، ووجود أثار "حز" دائري حول الرقبة، وبحيازته جميع متعلقاته ووجود شبهة جنائية.

تشكل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من زوجة المجني عليه "م. ا." ربة منزل و"هـ. ش." سائق، و"ع. م." سائق، و"إ. م." عامل، و"ح. أ." عاطل.

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وألقي القبض على المتهمين باستثناء المتهم الخامس، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر المتهم الثاني بوجود علاقة غير شرعية بينه والمتهمة الأولى، واتفاقهما على التخلص من المجني عليه زوجها.

وجاء في اعترافات المتهمين أن الزوجة استعانت بهم، لاستدراج زوجها وتنفيذ الجريمة، فاتصل المتهم الرابع هاتفيًا بالمجني عليه، مقلدًا صوت سيدة، وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية محل إقامته إلى مدينة أبو حمص، وتقابل معه المتهمان الثاني مرتديًا زي سيدة منتقبة، والخامس واستقلا السيارة بصحبته وتتبعهم المتهم الثالث بسيارة ملاكي.

وأثناء سيرهم على الطريق، طلب المتهم الخامس التوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته، وعقب توقف المجني عليه باغته المتهم الثاني بخنقه باستخدام حبل حتى فارق الحياة، ودفعوا السيارة تجاه المصرف في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وفروا هاربين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.9662076