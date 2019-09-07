شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي هاجمت قرية في جبن بالضالع ونهبت واعتقلت العشرات بينهم اطفال. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9178968قالت مصادر في مديرية جبن بالضالع ان مليشيات الحوثي هاجمت ونهبت منازل المواطنين في قرية نعوة مديرية جبن واعتقلت العشرات منهم بينهم أطفال وشيوخ. وبحسب المصادر ان العدد يصل 120 مختطف، وسط حالة من الصمت.9178968

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