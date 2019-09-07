قناة الحرة ترعب اليمنيين هذا مايحدث الان في عدن ؟

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عدن - ياسمين التهامي - 2177539قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد الصالح، الجمعة، إن المفاوضات مع وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا انهارت، فيما تم إعلان "النفير العام" تمهيدا لاستئناف القتال.
واستضافت مدينة جدة السعودية محادثات غير مباشرة لحل الأزمة بين المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تدعمها الرياض.
وأضاف الصالح في حديث لـ"موقع الحرة" أن "وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يستعد لمغادرة جدة، بالتزامن مع محاولات سعودية لإنعاش المفاوضات من جديد".2177539
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