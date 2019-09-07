حذر محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أبناء الشعب اليمني ،بأن لا ينسوا ما أرتكبته الإمارات في اليمن.
وقال المحامي محمد المسوري في تغريدة له على "تويتر" إحذروا ثم إحذروا أن ينسونكم ما أرتكبته الإمارات وما تخطط له في اليمن.
وأضاف" أكتبوا على مدار الساعة ولا تتوقفوا فهناك محاولات لإلهاء الناس بمواضيع أخرى.
وأكد المسوري" إن قضيتنا الأساسية بإنهاء الإنقلاب الحوثي وإستعادة الدولة محورية ولن نتنازل عنها حتى لو دعمته أمريكا.
وأختتم بالقول" ما تقوم به الإمارات يخدم الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي صالح مخاطباً اليمنيين: إياكم أن تنسوا ما أرتكبته الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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