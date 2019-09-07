محامي صالح مخاطباً اليمنيين: إياكم أن تنسوا ما أرتكبته الإمارات

حذر محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أبناء الشعب اليمني ،بأن لا ينسوا ما أرتكبته الإمارات في اليمن.

وقال المحامي محمد المسوري في تغريدة له على "تويتر" إحذروا ثم إحذروا أن ينسونكم ما أرتكبته الإمارات وما تخطط له في اليمن.

Advertisements

وأضاف" أكتبوا على مدار الساعة ولا تتوقفوا فهناك محاولات لإلهاء الناس بمواضيع أخرى.

وأكد المسوري" إن قضيتنا الأساسية بإنهاء الإنقلاب الحوثي وإستعادة الدولة محورية ولن نتنازل عنها حتى لو دعمته أمريكا.

وأختتم بالقول" ما تقوم به الإمارات يخدم الحوثي.