قارن رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد بين المظاهرات التي ينظمها ابناء الشمال وتلك التي ينظمها ابناء الجنوب العربي.
واوضح بن فريد في تغريدة له على تويتر:جميع الفعاليات الجماهيرية التي تحدث في الخارج لصالح الشرعية يقوم بها أبناء الشمال والفعاليات التي هي لصالح الجنوب وقضيته ومؤيدة للمجلس الانتقالي ولا تسيء للتحالف يقوم بها أبناء الجنوب العربي.
واضاف هذا وحده يكفي للدلالة على أنها مشكلة الوحدة وأن مطلب الجنوب هو الإستقلال ومطلبهم هو الإحتلال.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليقا على مظاهرات الشماليين والجنوبيين في الخارج.. بن فريد:مطلب الجنوب هو الإستقلال ومطلبهم هو الإحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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