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الصحفي بن لغبر يكشف عن اعداد كبيرة من المسلحين الشماليين في المهرة ..ويتسأل ماذا يحدث هناك ؟

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كشف الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي صلاح بن لغبر عن تحركات مريبة ومظاهر مسلحة كثيرة في محافظة المهرة لاحظها خلال زيارته للمهرة موخرا.

وتسأل بن لغبر في منشور له على الفيسبوك ما الذي يجري في المهرة؟؟

وتابع قائلا: قضيت حوالي أسبوعين في المهرة وفجعت مما يجري فيها جيوش من المسلحين من صنعاء وذمار وصعدة وعمران باسلحتهم وسياراتهم الفارهة.

واستطرد بالقول:معظمهم يتجول بسيارات ضخمة وأسلحة متنوعة رشاشات واربيجيات ومعدلات وأسلحة أخرى كثيرة..يملؤون كل الفنادق حتى لا تكاد تجد غرفة فيها رغم كثرتها يصرفون ببذخ غريب.

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واضاف عمال الفنادق والبقالات والدكاكين مدججون بالأسلحة وبحسب أصدقاء لي فإن هذه الظاهرة تضاعفت عشر مرات خلال الشهر الماضي فقط.

وقال تم استجلاب الآلاف من الشماليين جيش يبدو كاملا.

ومضى بالقول :يقول صديقي ان معظمهم حوثيون.

واختتم بن لغبر منشورة متسائلا: فماذا يحدث هناك ؟

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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