قال مسؤولون في قيادة السلطة المحلية بعتق ان قيادات عسكرية اماراتية وصلت يوم السبت الى مدينة عتق. وبحسب المسؤولين فان وفد عسكري اماراتي وصل الى عتق للتباحث حول مستجدات الاوضاع مع قيادة السلطة المحلية والجيش والجانب السعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادات عسكرية اماراتية تصل عتق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.