ورد للتو مواجهة مرعبة على الخطوط الامامية في هذه المنطقة الهامة وقوات اللواء 35 تواجه المدرعات الاماراتية بصورايخ ”قاهر المدرعات“ والقبائل يعلنون انحيازهم لهذا الطرف

عملت مصادر ”كريتر سكاي“ بأن تعزيزات اضافية دفع بها الجيش في أبين للخطوط الأمامية .

واضافت المصادر بأن تعزيزات قدمت من محافظة شبوة تتضمن أطقم عسكرية وكاتيوشا ، يقودها أفراد من اللواء 35 مدرع وأمن محافظة أبين . واضافت المصادر بأن قوات الجيش باتت تملك أسلحة متطورة من بينها صورايخ ”الكورنيت“ او مايسمى محلياً بـ ”قاهر المدرعات“ .هذا وتشهد الخطوط الأمامية في شقرة وقرن الكراسي توافدا لرجال القبائل الذين ابدوا استعدادهم لاسناد قوات الجيش ، وهم رهن الاشارة في اي مهام توكل اليهم .

والى الصعيد الآخر تواصل قوات المجلس الانتقالي بالدفع بتعزيزات عسكرية الى زنجبار ، ووضع الحواجز الخرسانية .

وتنذر هذه التحركات بتصعيد عسكري جديد ، عنوانه ”السيطرة على زنجبار“ .