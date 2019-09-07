الاكثر مشاهدة - عــاجل : مجزرة مروعة في صفوف قيادات جماعة الحوثي ووكالة تكشف الأسماء(تعرف عليهم)

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عدن - ياسمين التهامي - لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، الجمعة، مصرعهم بينهم قيادات ميدانية بارزة في جبهات القتال بمحافظة صعدة.

مصادر محلية قالت لـ “خبر” للأنباء، إن القيادي الحوثي المدعو “محمد نجيب أحمد الحاذق” لقي مصرعه مع آخر يدعى “محمد بن علي المزيجي” في الجبهات الشمالية بصعدة.

عــاجل : مجزرة مروعة في صفوف قيادات جماعة الحوثي ووكالة تكشف الأسماء(تعرف عليهم)

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وأضافت المصادر، إن الصريعين ينحدران من محافظة ذمار، حيث يعد “محمد الحاذق” رئيس فرع مجلس التلاحم القبلي بمدينة ذمار لدى المليشيات ونجل الشيخ “نجيب الحاذق”.

وأشارت المصادر، أن هناك قيادات حوثية بارزة لقت مصرعها إلى جانب المذكورين، فيما لا تزال المليشيات تكتم عنهم حتى اللحظة.