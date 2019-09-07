الاكثر مشاهدة - ورد الآن : الشرعية تعلن القبول بالحوار المباشر مع الانتقالي الجنوبي.. وموقف مفاجئ بشأن دور الإمارات في اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الشرعية تعلن القبول بالحوار المباشر مع الانتقالي الجنوبي.. وموقف مفاجئ بشأن دور الإمارات في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي أن حل الأزمة في جنوب اليمن هو “الوقوف بجدية وشفافية أمام انحراف دور الإمارات”، معربا عن ترحيبه بالحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي “لكن ليس في الوقت الراهن”.

وقال الحضرمي في حوار مع وكالة سبوتنيك “إننا نرحب بالحوار وهذا شيء ثابت، لكن نعتقد أنه المهم الآن هو أن نقف أمام انحراف الدور الإماراتي في التحالف وهذا هو الحل؛ أن نعمل لتصحيح مسار التحالف الذي بسبب القصف الجوي، وما اتضح لنا في الفترة الأخيرة من الإمارات أنه خرج عن المسار”.

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وأضاف الحضرمي “نعتقد أن الوقوف بجدية وشفافية أمام انحراف الإمارات هو الحل، الحل للعودة إلى عدن، وإعادة بوصلة التحالف للاتجاه صحيح”.

وتابع نائب وزير الخارجية اليمني “لا نريد التركيز على القشور، بالضغط علينا بالتحدث مع الانتقالي، فالانتقالي مهما كان فهم إخواننا، وسيتم الحوار معهم مستقبلا في الوقت المناسب، لكن لباب الأمر الآن هو الجلوس مع الإمارات لحرف البوصلة مرة أخرى للاتجاه الصحيح بعدما انحرفت للأسف الشديد”.