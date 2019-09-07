الاكثر مشاهدة - عــاجل : القبض على قيادي جنوبي بارز بعد عودته من السعودية وقيامه بهذا التصرف .. شاهد (الاسم والصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت قوة أمنية ظهر يوم السبت القيادي في الحراك الجنوبي فؤاد راشد. واعتقلت القوة الأمنية راشد عقب اجتماع لقيادات مجلس الحراك الثوري الذي يقوده. عــاجل : مجزرة مروعة في صفوف قيادات جماعة الحوثي ووكالة تكشف الأسماء(تعرف عليهم) ​ ​ Advertisements ​ ​​​​ ​​​ ​ ​ ​​​​​​​ راشد كان قد عاد قبل يوم من المملكة العربية السعودية. وقال مصدر في مجلس الحراك الثوري لصحيفة “عدن الغد” ان راشد عقد اجتماعا مع قيادات المجلس وفور خروجه إلى منزله تعرض للإعتقال. وبحسب المصدر فقد كان الاجتماع لقيادات المجلس اجتماعا خاصا . ولم تصدر السلطات الأمنية بالمكلا توضيحا بخصوص واقعة الاعتقال هذه. كان راشد قد اعتقل في العام 2009 لمدة عام على يد نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. ونشرت صحيفة “عدن الغد” صورا لراشد قبل دقائق من اعتقاله.

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