الاكثر مشاهدة - لأول مرة : مكاشفة سعودية تفجر فضيحة مدوية للإمارات وتكشف كيف تدخلت أبو ظبي لانقاذ الحوثيين على ابواب العاصمة صنعاء ..شاهد الفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة : مكاشفة سعودية تفجر فضيحة مدوية للإمارات وتكشف كيف تدخلت أبو ظبي لانقاذ الحوثيين على ابواب العاصمة صنعاء ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم محلل سعودي معروف ، الامارات واتهمها ضمنيا بالوقوف خلف الضربات الجوية التي استهدفت الجيش الوطني في اليمن ، وكانت تسجل حينها باسم (غارات خاطئة).

وقال المحلل والخبير الاستراتيجي علي التواتي القرشي في تغريدات رصدها مأرب برس على حسابه الرسمي في تويتر اليوم السبت «‏حينما قلت أن الجيش اليمني ليس جيش تباب كما اشيع وأنهم وحوش الجبال لم اتعد الحقيقة.. كنت أعلق على تقدمهم في صرواح وأرحب أيام صفاء النوايا وأعرف انهم تعرضوا لضربات جوية قيل حينها أنها "بالخطأ" دمرت معنوياتهم واوقفت تقدمهم».

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واشار التواتي في تغريدة اخرى الى الغارات الجوية التي شنها الطيران الاماراتي على قوات الجيش وهي على ابواب عدن وقال :«‌‎رب ضارة نافعة.. كشفت الضربة المتعمدة للجيش الوطني عند بوابة العلم في عدن أن كافة الضربات منذ بداية الحرب لم تكن بالخطأ وأن الحليف (في اشارة للامارات) لديه أجندته الخاصة التي يلتزم بها منذ البداية».

وارفق التواتي فيديو خطير قال انه لشاهد من أهل اليمن يؤكد كل كلمة قالها ..