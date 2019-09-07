الطفل "عبود فيصل".. ضحية جديدة لرصاص الأعراس في إب

أصيب طفل في محافظة إب، وسط اليمن، بنزيف في الرأس وتلف لإحدى عينيه، إثر إصابته برصاص راجع من السماء.



وقالت مصادر محلية، إن الطفل( عبود فيصل محمد دحان)، من أبناء مدينة القاعدة، أصيب برصاصة استقرت في رأسه، ما أدى إلى إصابته في نزيف بالرأس وفقدان إحدى عينيه.



وأكدت المصادر أن حالة الطفل الذي يرقد في أحد مستشفيات مدينة إب، خطرة جداً.



وتسبب رصاص الأعراس، بمقتل وإصابة أكثر من خمس حالات خلال الآونة الأخيرة، في ظل فوضى أمنية عارمة وغياب للأمن في المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.



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