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عدن - ياسمين التهامي - قوات المجلس الانتقالي تعدم اثنين من تجار شماليين بطريقة وحشية ..(صور)

تداول ناشطون صورا لجثتي شخصين من أبناء محافظة صنعاء أعدمتهما ميليشيا الانتقالي في محافظة لحج جنوبي اليمن. وكانت ميليشيا ما يسمى بالحزام الأمني بمحافظة لحج بقيادة صالح السيد؛ اعترضت مطلع الشهر الجاري، طريق “عزيز أحمد علي الزوار، وماجد أحمد ملاطف الزوار” أثناء عبورهما من محافظة لحج على متن شاحنة نقل تجارية “دينا”، لتقوم بعد ذلك بإعدامهما بطريقة وحشية، ونهب الشاحنة، بتهمة الانتماء لمحافظة شمالية. وعثر سكان محليون على جثتيهما خلف محطة السعيدي بالقرب من مقر الحزام الأمني واللواء الخامس التابع للانتقالي الإماراتي بمحافظة لحج. Advertisements وأظهرت الصور أن الميليشيات أعدمتهما بالرصاص من مسافة صفر، لتقوم بالتمثيل بجثتيهما من خلال طعنها بآلات حادة. و”ماجد وعزيز الزوار”هما أبناء عم يعملان في نقل البضائع وينتميان لمديرية الحيمة التابعة لمحافظة صنعاء. ومنذ الخميس الماضي، تمارس ميليشيا الانتقالي إعدامات وتصفيات بدوافع مناطقية لمدنيين وجرحى من جنود الجيش الوطني في محافظات عدن وأبين ولحج، وذلك عقب الغارات الجوية الإماراتية التي استهدف الجيش الوطني على تخوم مدينة عدن ومحافظة أبين.وفقا لتقارير حقوقية

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