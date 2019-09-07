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عدن - ياسمين التهامي - شيخ سنحاني يكشف عن آخر اللحظات التي عاشها الرئيس السابق صالح ووصيته قبل قتل المليشيا له في منزله بصنعاء 2019/09/07 الساعة 04:24 مساءً كشف الشيخ فارس خالد حمادي والذي ينتمي إلى مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن آخر اللحظات التي عاشها صالح ووصيته قبل قتله من قبل المليشيا بمنزله صنعاء .

وقال فارس حمادي والذي كان بقرب صالح قبل مقتله في منشور له على حسابه في الفيس بوك أن الرئيس صالح سجد السجدة الأخيرة له في حديقة منزله الكائن في شارع حده بالعاصمة صنعاء .

وأضاف حمادي القول أن صالح بعد سجدته قال " اللهم اني سلمت السلطة حقنا للدماء واليوم يهدرون دمي وبعدها حمل سلاحه وقاتل ببسالة على كرامته حتى قتل .

الجدير ذكره أن المليشيا الحوثية تحاول مرارا وتكرارا عبر ابواقها بمحاولة إظهار صالح وانه قتل وهو في طريقة إلى سنحان وكان آخرها تصريح ناطق المليشيا محمد عبد السلام وهو ما يتعارض مع الحقيقة .

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