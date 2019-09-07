مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات لميليشيا الحوثي الإيرانية بحجة

Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 كشفت مصادر، إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جديدة على تحركات وتجمعات ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة حجة.

Advertisements وأضافت المصادر، أن المقاتلات دكت تعزيزات حوثية خلال الساعات الماضية بمحافظة حجة. يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيها الخروقات والانتهاكات الحوثية بمديريات الحديدة، من خلال استهداف منازل المدنيين ومواقع القوات المشتركة.

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