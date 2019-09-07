شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الأوضاع والخدمات في عدن نتيجة غياب الحكومة وحالة سخط من السكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9281586تشهد الأوضاع العامة بمدينة عدن تردي مهول خلال الاسبوعين الماضيين عقب حالة من الاستقرار شهدتها الخدمات خلال الفترة الماضية.

الكهرباء شهدت تردي كبير للغاية حيث بلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي أربع ساعات مقابل ساعتي تشغيل .

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وتشهد امدادات المياه انقطاعات واسعة هي الاخرى بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مواطنون لصحيفة “عدن الغد” ان تأخر صرف مرتبات الجيش والأمن تسبب لهم بضائقة مالية كثيرة. وقال سالم عبدالرب سعيد وهو من اهالي حي عبدالقوي بالشيخ عثمان ويعمل عسكريا في قوات الجيش ان راتبه العسكري مصدره الوحيد في المعيشة.

اشار عبدالرب إلى ان البقالة التي يستدين منها اوقفت حسابه بسبب عدم السداد. واضاف بالقول :” من اين اتي لابنائي بالغذاء .. يجب على الحكومة سرعة صرف المرتبات.

ومثل “عبدالرب” عشرات الآلاف من الموظفين الذين ينتظرون رواتبهم التي لم تصرف حتى اليوم.

وناشد الاهالي الحكومة سرعة التحرك والقيام بواجباتها وصرف مستحقاتهم وتوفير الخدمات مؤكدين ان لاجهة مسؤولة وملزمة بالصرف غيرها9281586