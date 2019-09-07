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عدن - ياسمين التهامي - خلال ساعات.. الإطاحة بالمتهم بقتل ضابط النخبة الحضرمية العيدروس (وثيقة)

تمكنت الاجهزة الأمنية في ساحل حضرموت من القبض على المتهم بقتل الضابط بالنخبة الحضرمية النقيب عبدالواسع العيدروس.

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وقال مصدر رفيع بأمن ساحل حضرموت، إن الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهم "س.ع" بساحل حضرموت، وجرى إحالته إلى التحقيق.

يأتي هذا الإنجاز للأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت، بعد ساعات فقط من العثور على جثة النقيب عبدالواسع العيدروس.