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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..( صورة نادرة ) للرئيس الراحل " صالح " في هيئة مغايرة ومؤثرة ! 2019/09/07 الساعة 03:46 مساءً تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة محدودة التداول للرئيس الراحل " علي عبداالله صالح" في مستهل السنوات الأولى من حكمة الذي امتد 33 عاما لليمن . Advertisements وتظهر الصورة الرئيس الراحل وهو يقود دراجة مرتديا البدلة الرسمية.

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