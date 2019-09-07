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شاهد..( صورة نادرة ) للرئيس الراحل " صالح " في هيئة مغايرة ومؤثرة !

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..( صورة نادرة ) للرئيس الراحل " صالح " في هيئة مغايرة ومؤثرة !

2019/09/07 الساعة 03:46 مساءً

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة محدودة التداول للرئيس الراحل " علي عبداالله صالح" في مستهل السنوات الأولى من حكمة الذي امتد 33 عاما لليمن .

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وتظهر الصورة الرئيس الراحل وهو يقود دراجة مرتديا البدلة الرسمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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