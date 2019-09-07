شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: محمد بن زايد مع أبناء أبو اليمامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد: محمد بن زايد مع أبناء أبو اليمامة 2019/09/07 الساعة 03:18 مساءً التقى محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي بأولاد الشهيد منير اليافعي المكنى أبو اليمامة. Advertisements وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صور، تظهر الشيخ محمد بن زايد بصحبة اثنين من أبناء أبو اليمامة. واستشهد أبو اليمامة بصاروخ حوثي في 1 أغسطس.

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