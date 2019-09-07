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عدن - ياسمين التهامي - وصول هذه الشخصية الجنوبية البارزة التي تحظى بتأييد شعبي واسع إلى مدينة عدن .. من تكون؟

وصل إلى العاصمة عدن الشخصية الاجتماعية والمرجعية القبلية البارزة في مناطق الصبيحة قادما من جمهورية مصر العربية. Advertisements وتأتي عودة الشيخ عصام هزاع إلى العاصمة عدن عقب قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في جمهورية مصر العربية. ويعد هزاع أبرز شخصية إجتماعية وقبلية في مناطق الصبيحة تحظى بتأييد شعبي وقبول اجتماعي كبير نظير مواقفه الوطنية والاجتماعية وقربه من هموم الناس وملامسة أوضاعهم.

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