صحفية إماراتية: مرحلة جديدة يدخلها السودان بتفاؤل 

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب أبو ظبي الخرطوم - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "وقفت الإمارات مع خيار الشعب السوداني ومساره السياسي ضمن الإطار الوطني الذي أدى إلى تشكيل المجلس السيادي بعد حوار مسؤول قاده المجلس العسكري وقوى المعارضة، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن واستقراره، مدعومين بتطلعات الشعب المشروعة إلى مستقبل مزدهر لهم وللأجيال القادمة".



وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" أكد أن الإمارات حرصت على تقديم الدعم للمسار السياسي والحوار السوداني إلى أن استطاع الوصول لتشكيل حكومة ستؤدي اليمين القانونية اليوم ممثلة لأغلب الأطياف والقوى السودانية، في مؤشر واضح على مستوى الوعي الوطني الذي تمتعت به جميع تلك الأطراف للوصول إلى صيغة ترضي الجميع، وتحمي الوطن من محاولات "الإخوان" إشاعة الفوضى والقتل.

وقالت : يأتي اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ليعطي دفعة للعلاقات الثنائية المميزة القائمة بين البلدين، ويؤكد استمرار وقوف الإمارات إلى جانب السودان الشقيق في سعيه نحو بناء الوطن وتحقيق التنمية.

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واختتمت "الإتحاد" افتتاحيتها بالقول : مرحلة جديدة يدخلها السودان بتفاؤل عقب نجاحه في هذه الخطوات، والإعلان عن اكتمال التشكيلة الحكومية، للانطلاق نحو الإنجاز، مستعيناً بأصدقاء ومحبي الشعب السوداني، وما تحقق من انفراجة كبيرة بوقف عقوبات دولية فرضت على السودان وشعبه جراء سياسات النظام السابق.

وأمس الجمعة، قالت الصحيفة ذاتها ، "للإعلام دور مهم في تشكيل اتجاهات الرأي العام وغرس الوعي والمعرفة لدى المجتمعات".

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة الجمعة - تابعها "الخليج 365" - "وحالياً يشهد طفرة كبيرة جراء التطورات التكنولوجية الهائلة التي طالت وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية، فضلاً عن الفضاء الأوسع الذي تجسده شبكات التواصل الاجتماعي".

ومضت "وفي رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموجهة إلى المشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، حكمة تعكس خلاصة خبرات سموه في دروب الحياة، ليكونوا على قدر المسؤولية حين يكلفون بالعمل في أوطانهم لنقل الصورة إلى المتلقي بمصداقية ومهنية تراعي الأخلاقيات والقيم الإنسانية لا الدعاية السوداء التي تحرق البلاد عبر أبواق تحريضية أمثِلتُها كثيرة في منطقتنا".

وأضافت "ميثاق شرف إعلامي قوامه الصدق وركيزتاه المسؤولية والضمير، ينبغي على الجميع الالتزام به، حفاظاً على منجزات الأوطان في ظل التحديات الإقليمية والدولية".

وأشارت إلى أن "الإمارات تحرص دائماً وأبداً على مواكبة تطورات العصر، وعينُها على الشباب الذين تعمل على إعدادهم بأفضل المهارات، لتقديم كوادر متميزة في مجالات عديدة من بينها الإعلام، ساعية إلى صقل معرفتهم وخبراتهم لاستدامة التنمية والمرور إلى مستقبل مزدهر بفضل عقولهم وسواعدهم، متبنية مبادرات وأفكاراً مبهرة هدفها خدمة المنطقة والعالم بإعداد جيل المستقبل وتقديمه كنموذج حضاري يتطلع إليه الجميع".