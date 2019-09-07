عاجل.. هاني بن بريك يكشف فضيحة كبرى عن وزارة الداخلية اليمنية

Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اليوم، فضيحة مدوية عن وزارة الداخلية اليمنية.

Advertisements وكتب في تغريدة عبر "تويتر""وزارة الداخلية تطلق لفظ( كوادر وقيادات الجهاديين ) على منتسبي التنظيمات الإرهابية. بينما معنى كادر في معجم المعاني : الجمع كوادرُ طاقة بشريّة تساعد في تنمية المجتمع وتقدُّمه إذا أُحْسِن استغلالها. فعلا لقد أحسنت الداخلية استغلال الإرهابيين بطريقة عجز عنها كل العالم المتقدم". Advertisements Advertisements

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