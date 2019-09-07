Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-البيضاء أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء عن استشهاد مواطنة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء بقصف حوثي على قرى المديرية.

Advertisements وذكرت المصادر ان الميشيا اطلقت مقذوفات لصاروخ كاتيوشا اطلقته الميليشيات الحوثية على منزل ارملة عبدالله المنصوري المأهول بالاطفال والنساء الواقع في قرية هبته بمديرية ناطع ليخلف أطفال المنزل يتامى بعد استشهاد والدهم من قبل على ايدي الميليشيات الحوثية. وادى القصف الحوثي القرى المأهولة بالسكان أدى إلى وقوع اضرار جسيمة في منازل المواطنين يذكر أن العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال ونساء ومسنين استشهدوا وجرحوا خلال السنوات الماضية جراء القصف الهمجي للميليشيات على المناطق والقرى الاهلة بالسكان ، فضلا عن مئات الضحايا جراء انفجار الالغام والعبوات التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة إيرانيا في الطرق والوديان بالمحافظة Advertisements Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيضاء: استشهاد امرأة بقصف حوثي على قرى مديرية ناطع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.