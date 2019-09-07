الحديدة: مليشيا ايران الحوثية تكثف القصف على التحيتا

Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-الحديدة كثفت مليشيا ايران الحوثية من قصفها بالاسلحة الثقيلة على مدينة التحيتا جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن الميلشيا قصفت بالاسلحة الثقيلة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة على الخط الساحلي غربي التحيتا - جنوب الحديدة. وذكرت المصادر أن المليشيات قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع القوات المشتركة المتمركزة غرب المنطقة - جنوب التحيتا، واستخدمت قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 وقذائف الهاوزر بشكل عنيف. Advertisements وفي سياق متصل استهدفت المليشيا الموقاع بالاسلحة الرشاشة المتوسطة، مستخدمة سلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7. وقصفت المليشيا مواقع القوات المشتركة في مدينة التحيتا. وقالت مصادر محلية أن المليشيا عاودت قصف واستهداف المواقع شمال المدينة، مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وعيار 82. كما استهدفت المواقع بالأسلحة المتوسطة ومنها سلاح معدل البيكا وسلاح الدوشكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 وعدد من الأسلحة الرشاشة الخفيفة. Advertisements Advertisements

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