زيارة تفقدية لمقاتلي الخطوط الأمامية بأبين

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - أبين

تفقد العميد ناصر السعدي، عضو هئية رئاسة المجلس الانتقالي، والشيخ عبدالله أحمد الحوتري رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة أبين، صباح اليوم السبت، المقاتلين المرابطين في الخطوط الأمامية لجبهات القتال بمحافظة أبين، حيث كان في استقبالهم العميد عبداللطيف السيد قائد قوات التدخل السريع والحزام الأمني في المحافظة.



واطلع السعدي والحوتري على مدى جاهزية القوات المرابطة في الخطوط الأمامية، واستعدادتها للتصدي لميليشيات حزب الإصلاح وعناصر تنظيمي القاعدة وداعش المتسترين بغطاء ما تسمى بالشرعية.

ومن جانبه طمأن القائد عبداللطيف السيد قيادة الانتقالي بأن كافة القوات على أتم الجاهزة القتالية، وقال:"إننا ثابتون ولن نسمح لأي كائن من كان أن يعتدي على أرضنا وكرامتنا"، موجها رسالة إلى قبائل مأرب وأبناء الشمال كافة بأن يكفّوا عن الدفع بأولادهم إلى الجنوب، مذكراً إياهم بأن الاحتلال الحقيقي هو الجاثم على أرضهم، ومحذرا إياهم من أن الجنوب سيكون مقبرة لمن يحاول الاعتداء عليه وغزوه.

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ووجه العميد ناصر السعدي المقاتلين بالثبات والصمود وعدم ترك تلك القوات الإرهابية أن تعبث بأرض الجنوب، مؤكداً أن الجنوب بقواته المسلحة وكافة أبنائه صامدون كجبالها ولن يسمحوا لأي قوة كانت أن تدوس أرض الجنوب مهما كلف الثمن .

وبدوره دعا الشيخ عبدالله الحوتري، جميع القبائل إلى عدم الانجرار الدفع بأبنائهم إلى الجنوب، مشددا على أن الجنوب لايقبل التساوم سيكون مقبرة لكل الغزاة .

وحثّ الحوثري المقاتلين على التحلي باليقضة التامة والصمود في وجه الغزاة وتلقين القوات الإرهابية أقسى الدروس.

وختم الحوتري كلمته بالقول:" لن نسمح باي احتلال على أرضنا، فنحن ثابتون بكل قواتنا المسلحة الباسلة في التصدى وحماية ارضنا وهويتنا وكرامتنا".

رافق السعدي والحوتري في الزيارة، الأستاذ عبدالرقيب السنيدي رئيس إدارة الشباب والطلاب في انتقالي أبين.