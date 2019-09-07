صراع بين ابو علي الحاكم ومهدي المشاط على خلفية ايرادات مصنع عمران

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السبت 7 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365-صنعاء
ظهرت الخلافات بين قيادات مليشيا ايران الحوثية للسطح على خلفية ايرادات مصنع عمران للاسمنت في محافظة عمران.
وقالت مصادر خاصة إن مدير مصنع اسمنت عمران قدم استقالته على خلفية الصراع بين قيادت المليشيا.
وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي النافذ أبوعلي الحاكم رئيس ما يسمى هيئة الاستخبارات التابعة للحوثيين، فرض نائب مدير ومدراء إدارات في المصنع محسوبين عليه، وهو ما رفضه مدير المصنع أبوحلفة المدعوم من القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.
وأوضحت أن الخلافات المحتدمة جعلت مدير المصنع يستقيل من منصبه، بعد الصراع على الصلاحيات المالية في المصنع.
وأكدت المصادر إن قيادات حوثية بما فيهم محافظة عمران المعين من المليشيا فيصل جمعان، يحصلون على مبالغ شهرية تتراوح من مليون إلى خمسة ملايين ريال شهريا .
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