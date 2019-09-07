البنتاجون: مليشيا الحوثي ترتكب أبشع الجرائم في اليمن وايران هي المحرك لها

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-متابعات

مع استمرار مليشيا الحوثي ارتكاب جرائمها ضد المدنيين بدعم من ايران، فقد اتهم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الحوثيين بارتكاب الفظائع في اليمن وإن إيران هي من تحركهم كوكلاء لها.



واكد اسبر أن السعودية وغيرها لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها تلك الميليشيات.

وأوضح أن إيران بالإضافة إلى مساعيها لامتلاك صواريخ نووي بعيدة المدى، هي مصدر الكثير من السلوك الخبيث في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان .

وقال: "ما نريده، هو جلب إيران إلى الطرق الدبلوماسية، نحتاج أن نناقش كيف يمكن أن يصبحوا طبيعين ويتوقفوا عن نشر الاضطرابات والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة. وإذا توقف هذا، الكثير من هذه المشاكل ستزول."

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وأشار إسبر خلال مؤتمر صحفي في لندن إلى أن البنتاجون ليس لديها حاليا أي خطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا1.

وأوضح المسؤول الأمريكي ردا على سؤال عن وجود أي خطط لاحتجاز السفينة "نحن لا نتحدث عن الخطط، لكن حاليا ليست لدي أي خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر".

وفي الشأن التركي، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن تركيا لن تحصل لى مقاتلات F35 الأميركية فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية S400، مشيرا إلى أنها تسلك الاتجاه الخاطئ.

وعندما سئل عن أن الهند أيضا ستحصل أيضا على منظومة الـ S400 قال وزير الدفاع الأمريكي إن البيت الأبيض يدرس كل حالة على حدة.

وقال: " تركيا وضعها مختلف لأنها عضو في الناتو منذ فترة وكان هناك اتفاق بين أعضاء الناتو لعدم سلوك ها الاتجاه. الهند تاريخ مختلف. ندرس كل حالة على حدة ، ونحن ملتزمون بمكافحة أعداء أمريكا.