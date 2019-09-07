رئيس تحرير تضحيات دول التحالف سُجلت بأحرف من نور

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الغد المشرق، إن أبناء حضرموت وعدن خرجوا فى الشوارع فى مليونية لرد الجميل إلى دول التحالف العربي، خاصة أن السعودية والإمارات ساهموا بشكل كبير فى تحرير عدن وحضرموت من قبضة مليشيا الحوثيين، مُتلفظاً “تضحيات دول التحالف العربي سُجلت بأحرف من نور”. وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، إنه فى 4 سبتمبر “يوم الغدر” يوم استشهاد أكثر من 50 فرد من أبناء السعودية والإمارات من أجل تحرير اليمن، كان يوم حزن على الشعب اليمني، لافتاً إلى أنه لابد أن نتوجه بالشُكر دائماً إلى القائمين على التحالف. وتابع مُحسن، هناك جهود أمنية من قيادات حضرموت حيث استطاعوا التصدي لكافة محاولات النيل من مليونية حضرموت، لافتاً إلى فشل شائعات حزب الإصلاح والخاصة برفض المليونية؛ لكن الشعب رد على كل ذلك. وأشار رئيس تحرير الخليج 365، إلى أن الصورة واضحة منذ حرب 1994 لحظة تحالف الإخوان مع علي عبدالله صالح، مُستكملاً شعرنا بمعاناة وتفرقة عنصرية فى فترتهم؛ خاصة عندما كان مدير المياه من عناصر الإصلاح، حيث كان يرفض توصيل المياه سوى لأبناء حزبه، مُطالباً بضرورة مواجهة حزب الإصلاح.

