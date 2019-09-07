معياد يرفع مذكرة لهيئة مكافحة الفساد للتفتيش على مصروفات البنك

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السبت 7 سبتمبر 2019

حافظ معياد

كتب الخليج 365-عدن

رفع محافظ البنك المركزي حافظ معياد مذكرة لهيئة مكافحة الفساد لابتعاذ فريق للبنك المركزي للتفتيش على مصروفات البنك من الفترة 2018م-2019م.



وطبقا لما نقله المركز الاعلامي للبنك المركزي فإن هذه الخطوة جاءت لأجل أن تثبت قيادة البنك المركزي للمجتمع الدولي شفافية، و استقلالية البنك المركزي من خلال إصدار تقارير رسمية تؤكد ذلك، و تعزز الجهود الرامية للحصول على المساعدات من المجتمع الدولي، بما يخدم استقرار المؤشرات الاقتصادية، و الحد من مؤشرات الفقر، والمجاعة وتعزيز مؤشر الاستقرار النقدي، وأسعار الصرف، و مؤشرات كفاية المخزون السلعي للحد من المعاناة الإنسانية.

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وذكر بيان البنك المركزي فإنه يسعى إلى تجاوز الأوضاع الاقتصادية، والسياسية الصعبة التي تمر بها بلادنا، وما أنتجته ظروف الحرب القائمة، والتي أتت على مقدرات الاقتصاد الوطني، و أدت لنزيف كبير في موارد البلد، وومقدراته السيادية، و ذلك بالنأي بنفسه، و تجنيب البنك تلك الصراعات.

وأكد أن قيادة البنك المتمثلة بمحافظ البنك المركزي حافظ معياد، حريصةٌ كل الحرص على تجسيد مبدأي الشفافية، والاستقلالية.

ولفت البلاغ، إلى أن البنك المركزي يقوم بتسهيل عملية تمويل التجارة، بما يضمن التدفق السلس للمواد الأساسية، والمشتقات النفطية، ويبذل البنك المركزي في سبيل استمرار ذلك جهوداً كبيرة، للحصول على أكبر قدرٍ من تدفقات المساعدات من النقد الأجنبي، الآتية عبر مؤسسات المجتمع الدولي( رواتب القوات المشتركة ) مثالاً، و الحصول على الدعم الفني كالدعم الذي يُقدم حاليا من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، للبنك المركزي اليمني.

وبين البلاغ الصحفي، أن البنك المركزي اليمني وخلال سعيه للحصول على تلك المساعدات، يواجه متطلبات كثيرة من المجتمع الدولي، وتحديداً فيما يتعلق بتنفيذ مبادئ الشفافية؛ والاستقلالية، وتطبيق السياسات الحديثة فيما يختص بإجراءات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب .