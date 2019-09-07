توجيه صارم من عيدروس الزبيدي لمختار النوبي الذي اقتحم قصر معاشيق!

اكد قائد الحزام الامني انه تلقى قبل قليل توجيهات صارمة من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لاطلاق سراح الضباط والجنود السعوديين الذين تم القبض عليهم في قصر المعاشيق .

لافتا الى ان الزبيدي طالب القائد الذي تولى عملية الاقتحام الاعتار للسعوديين عن الخطأ غير المقصود الذي وقع اثناء عملية اقتحام القصر .

وكانت مصادر عسكرية في قصر المعاشيق قد ذكرت في وقت سابق ان قوات الحزام الامني احكمت سيطرها على القصر وتمكنت من القبض على ضباط وجنود سعوديين كانوا يتولون حماية القصر .

فيما تحدث مصدر عسكري اخر ان قوات اماراتية تدخلت لاطلاق سراح السعوديين الا ان قائد القوات التي اقتحمت قصر المعاشيق رفض توجيهات ضابط اماراتي رفيع باطلاق سراح الضياط والجنود السعوديين .

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وذكرت المصادر ان الضابط الاماراتي استشاط غضبا وهدد القائد العسكري بعزله من منصبه وتقديمه للمحاكمة العسكرية فورا ، لكن النوبي لم يرد عليه ورفض ان يطلق سراح الاسرى .

وكان مسلحون يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي قد هاجموا القوات السعودية المتمركزة في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن

وقال شهود عيان لموقع “صوت المغتربين” ان مسلحون يقودهم مختار النوبي ، وهو احد قيادات الحزام الامني ، قامو بمهاجمة القوات السعودية في قصر معاشيق ردا على بيان الرياض المؤيد للحكومة الشرعية والمطالب بتسليم المعسكرات ومرافق الدولة لها .

وكانت المملكة العربية السعودية قد اصدرت مساء امس بياناً طالبت فيه مليشيات الانتقالي بتسليم مؤسسات الدولة التي احتلتها في عدن للحكومة الشرعية.آ

وتعهدت المملكة باستمرارها في دعم الشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.