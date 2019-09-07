الاكثر مشاهدة - عاجل : وصول قيادات عسكرية إماراتية إلى محافظة شبوة .. وهذا ما يحدث الآن في مدينة عتق

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وصول قيادات عسكرية إماراتية إلى محافظة شبوة .. وهذا ما يحدث الآن في مدينة عتق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت قيادات عسكرية إماراتية، اليوم السبت، إلى مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية في عتق، أن المسؤولين العسكريين الاماراتيين وصلوا للقاء مسؤولي السلطة المحلية.

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ورجحت المصادر أن يلتقي الوفد أيضاً باللجنة السعودية للتباحث حول مستجدات الاوضاع في المحافظة.