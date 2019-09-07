الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أول رد رسمي إماراتي عاجل على بيان السعودية بشأن أحداث عدن والانقلاب على الرئيس هادي .. شاهد ما ورد فيه؟

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، موقفها الرسمي من بيان السعودي بشأن أحداث عدن. وأوضح وزير الشؤون الخارجية لدولة الأمارات، أنور قرقاش ، بان دولة الإمارات العربية المًتحدة تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في دعوتها للحوار لإنهاء التصعيد في عدن. ​ ​ ​ ​​​​ Advertisements ​​​ ​ ​ ​​​​​​​ وقال قرقاش على “تويتر” قائلاً: تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة. وأكد قرقاش” إن التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.

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