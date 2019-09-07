شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن جندي سعودي يرد الصاع صاعين على المتمردين في الجنوب بعد إصابته .. شاهد ماذا فعل وأصبح حديث وسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - روت مصادر، قصة جندي سعودي في الحد الجنوبي، ثأر من ميليشيا “الحوثي” المدعومة من إيران بعد مقتل زميله في مواجهات على الحدود. وترجع تفاصيل القصة المتداولة على مواقع التواصل، إلى إصابة زميل الجندي ومن ثمَّ استشهاد في جبهة كتاف، إثر اشتباكات مع العدو على خط النار بالحد الجنوبي.

واستطاع الجندي قتل خمسة عناصر من الميليشيات الحوثية، ورغم إصابته استمر بمواجهتهم التي دامت ثمان ساعات. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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