الضالع: المليشيا تلجأ لقصف قرى حجر بالقذائف بعد دحرها عسكرياً

Advertisements Advertisements

السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-الضالع

تمكنت القوات المشتركة في محافظة الضالع من كسر زحف لمليشيا ايران الحوثية سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.



Advertisements

وقالت مصادر محلية في جبهة الضالع أنه تم صد وكسر هجوم للمليشيات في منطقة الريبي حيث خاضت القوات الجنوبية المشتركة مواجهات عنيفة أستطاعة تفويت الفرصة على مليشيات الحوثي تحقيق نصر على جبهات الضالع.

وادت المعارك الى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا وكسر زحفهم.

ولجأت المليشيا عقب خسارتها إلى القصف العشوائي على منازل المواطنين بمدافع الهاون على قرى لكمة الدوكي والشغادر وعسقه و لا توجد انباء عن سقوط ضحايا من المدنيين حتى اللحظة.