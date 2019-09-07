إفشال محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في تعز

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السبت 7 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أحبطت قوات الجيش الوطني، الجمعة، تسللاً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز جنوبي غربي البلاد.
وحاولت عناصر من الميليشيا الحوثية الإرهابية، التسلل، مساء أمس، باتجاه مواقع أبطال الجيش في تبة "الخزان"، بعزلة اليمن، جنوبي مديرية مقبنة.
وأجبرت قوات الجيش اليمني عناصر الميليشيا المتمردة، على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.
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