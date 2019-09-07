آل جابر: جهود المملكة والإمارات ركيزة أساسية لإنهاء الأزمة بالجنوب

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السبت 7 سبتمبر 2019
آل جابر
كتب
متابعات_الخليج 365
أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد الجابر، أن جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة في بعض محافظات جنوب اليمن.
وقال السفير السعودي، إن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، واس.
وأضاف الجابر، أن المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في كل الجبهات، وأن أبناء الجنوب اليمني يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن.
وأكد السفير السعودي، أن المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوخ، كما تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جده وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء، وأن المملكة تعي أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة.
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