ميليشيا الحوثي الإيرانية تقصف قرى بمحافظة الضالع

Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 شنت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، الجمعة، قصفاً مدفعياً مكثفاً وعشوائياً، على قرى يمنية في محافظة الضالع جنوب البلاد.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، وفق موقع "سبتمبر نت" التابع لوزار الدفاع اليمنية، أن "ميليشيا الحوثي المتمردة، قصفت بالمدفعية الثقيلة وبشكل عشوائي قرى لكمة والدوكي والشغادر وعسقة، بمنطقة حجر غربي المحافظة". وأضافت المصادر، أن "القصف المدفعي الحوثي طال عدة منازل في القرى المتفرقة". وأوضحت، أن القصف أسفر عن أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين. Advertisements Advertisements

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