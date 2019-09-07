شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: قناة المسيرة الحوثية تبث قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. وإعلان حالة الطوارئ..شاهد ما ورد في شريطها الإخباري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت قناة المسيرة الحوثية إن ما اسمتها، القوة الصاروخية، لمليشياتها أطلقت، يوم الخميس، دفعة من صواريخ "بدر1" الباليستية على مطار وقوة الواجب السعودية في نجران. ونقلت عن متحدث العسكري للمليشيات ، العميد يحيى سريع في بيان، "أن إصابات الصواريخ - بفضل الله تعالى - كانت دقيقة وأدت إلى خروج المطار عن الخدمة"، كما شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى قوة الواجب". جديد الحدث أونلاين: Advertisements وزعم العميد يحيى سريع أن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية والاستطلاعية في المطار وأهدافا عسكرية أخرى. وبحسب قوله، فإن "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الساعات الماضية أكثر من 60 غارة جوية".

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