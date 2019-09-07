شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو مواجهة مرعبة على الخطوط الامامية في هذه المنطقة الهامة وقوات اللواء 35 تواجه المدرعات الاماراتية بصورايخ ”قاهر المدرعات“ والقبائل يعلنون انحيازهم لهذا الطرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3471079عملت مصادر ”كريتر سكاي“ بأن تعزيزات اضافية دفع بها الجيش في أبين للخطوط الأمامية . واضافت المصادر بأن تعزيزات قدمت من محافظة شبوة تتضمن أطقم عسكرية وكاتيوشا ، يقودها أفراد من اللواء 35 مدرع وأمن محافظة أبين . واضافت المصادر بأن قوات الجيش باتت تملك أسلحة متطورة من بينها صورايخ ”الكورنيت“ او مايسمى محلياً بـ ”قاهر المدرعات“ . Advertisements هذا وتشهد الخطوط الأمامية في شقرة وقرن الكراسي توافدا لرجال القبائل الذين ابدوا استعدادهم لاسناد قوات الجيش ، وهم رهن الاشارة في اي مهام توكل اليهم . والى الصعيد الآخر تواصل قوات المجلس الانتقالي بالدفع بتعزيزات عسكرية الى زنجبار ، ووضع الحواجز الخرسانية . وتنذر هذه التحركات بتصعيد عسكري جديد ، عنوانه ”السيطرة على زنجبار“ . 3471079

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو مواجهة مرعبة على الخطوط الامامية في هذه المنطقة الهامة وقوات اللواء 35 تواجه المدرعات الاماراتية بصورايخ ”قاهر المدرعات“ والقبائل يعلنون انحيازهم لهذا الطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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