شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: محمد بن زايد مع أبناء أبو اليمامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5222075التقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بأولاد الشهيد منير اليافعي المكنى أبو اليمامة. Advertisements وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صور، تظهر الشيخ محمد بن زايد بصحبة اثنين من أبناء أبو اليمامة. واستشهد أبو اليمامة بصاروخ حوثي في 1 أغسطس.

5222075

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: محمد بن زايد مع أبناء أبو اليمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.