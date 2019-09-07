- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مستشار ولي العهد يتهم الإمارات رسميا بالانقلاب على الشرعية وتهديد الأمن القومي السعودي.. ويعلن المواجهة العسكرية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 7557448أكد مستشار ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، أن دولة الإمارات هي من قادت الانقلاب على الشرعية جنوب اليمن، وتعمل على تهديد الأمن القومي السعودي.
وقال حساب في تويتر، مقرب من بن نايف، باسم "مستشار محمد بن نايف" قال في تعليق على البيان السعودي الأخير: "بيان المملكة بخصوص ما يجري في اليمن كان واضحاً وصريحاً، دعم شرعية الرئيس هادي وحكومته، ورفض الانقلاب الذي قادته الإمارات".
وأكد مستشار بن نايف، أن " دور الإمارات واهدافها وتطلعاتها، كل شيءٍ بات واضحاً، لذلك أصبح من الضروري مواجهتها وإيقاف عبثها وتهديدها للأمن القومي السعودي".
">
بيان المملكة بخصوص ما يجري في اليمن كان واضحاً وصريحاً، دعم شرعية الرئيس هادي وحكومته، ورفض الانقلاب الذي قادته الإمارات. دور الإمارات واهدافها وتطلعاتها، كل شيءٍ بات واضحاً، لذلك أصبح من الضروري مواجهتها وإيقاف عبثها وتهديدها للأمن القومي السعودي.— مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) September 5, 2019
مستشار الأمير محمد بن نايف@nayfcon
بيان المملكة بخصوص ما يجري في اليمن كان واضحاً وصريحاً، دعم شرعية الرئيس هادي وحكومته، ورفض الانقلاب الذي قادته الإمارات. دور الإمارات واهدافها وتطلعاتها، كل شيءٍ بات واضحاً، لذلك أصبح من الضروري مواجهتها وإيقاف عبثها وتهديدها للأمن القومي السعودي.
٧٣٥
بيان المملكة بخصوص ما يجري في اليمن كان واضحاً وصريحاً، دعم شرعية الرئيس هادي وحكومته، ورفض الانقلاب الذي قادته الإمارات. دور الإمارات واهدافها وتطلعاتها، كل شيءٍ بات واضحاً، لذلك أصبح من الضروري مواجهتها وإيقاف عبثها وتهديدها للأمن القومي السعودي.— مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) September 5, 2019
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
7557448
بيان المملكة بخصوص ما يجري في اليمن كان واضحاً وصريحاً، دعم شرعية الرئيس هادي وحكومته، ورفض الانقلاب الذي قادته الإمارات. دور الإمارات واهدافها وتطلعاتها، كل شيءٍ بات واضحاً، لذلك أصبح من الضروري مواجهتها وإيقاف عبثها وتهديدها للأمن القومي السعودي.— مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) September 5, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : مستشار ولي العهد يتهم الإمارات رسميا بالانقلاب على الشرعية وتهديد الأمن القومي السعودي.. ويعلن المواجهة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.