شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مستشار ولي العهد يتهم الإمارات رسميا بالانقلاب على الشرعية وتهديد الأمن القومي السعودي.. ويعلن المواجهة العسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7557448أكد مستشار ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، أن دولة الإمارات هي من قادت الانقلاب على الشرعية جنوب اليمن، وتعمل على تهديد الأمن القومي السعودي.

وقال حساب في تويتر، مقرب من بن نايف، باسم "مستشار محمد بن نايف" قال في تعليق على البيان السعودي الأخير: "بيان المملكة بخصوص ما يجري في اليمن كان واضحاً وصريحاً، دعم شرعية الرئيس هادي وحكومته، ورفض الانقلاب الذي قادته الإمارات".

وأكد مستشار بن نايف، أن " دور الإمارات واهدافها وتطلعاتها، كل شيءٍ بات واضحاً، لذلك أصبح من الضروري مواجهتها وإيقاف عبثها وتهديدها للأمن القومي السعودي".

بيان المملكة بخصوص ما يجري في اليمن كان واضحاً وصريحاً، دعم شرعية الرئيس هادي وحكومته، ورفض الانقلاب الذي قادته الإمارات. دور الإمارات واهدافها وتطلعاتها، كل شيءٍ بات واضحاً، لذلك أصبح من الضروري مواجهتها وإيقاف عبثها وتهديدها للأمن القومي السعودي. — مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) September 5, 2019

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مستشار الأمير محمد بن نايف@nayfcon

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بيان المملكة بخصوص ما يجري في اليمن كان واضحاً وصريحاً، دعم شرعية الرئيس هادي وحكومته، ورفض الانقلاب الذي قادته الإمارات. دور الإمارات واهدافها وتطلعاتها، كل شيءٍ بات واضحاً، لذلك أصبح من الضروري مواجهتها وإيقاف عبثها وتهديدها للأمن القومي السعودي.

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بيان المملكة بخصوص ما يجري في اليمن كان واضحاً وصريحاً، دعم شرعية الرئيس هادي وحكومته، ورفض الانقلاب الذي قادته الإمارات. دور الإمارات واهدافها وتطلعاتها، كل شيءٍ بات واضحاً، لذلك أصبح من الضروري مواجهتها وإيقاف عبثها وتهديدها للأمن القومي السعودي. — مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) September 5, 2019

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بيان المملكة بخصوص ما يجري في اليمن كان واضحاً وصريحاً، دعم شرعية الرئيس هادي وحكومته، ورفض الانقلاب الذي قادته الإمارات. دور الإمارات واهدافها وتطلعاتها، كل شيءٍ بات واضحاً، لذلك أصبح من الضروري مواجهتها وإيقاف عبثها وتهديدها للأمن القومي السعودي. — مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) September 5, 2019

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