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إيران تحتجز سفينة أجنبية في الخليج بدعوى تهريب النفط

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أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن احتجاز القوات الإيرانية سفينة أجنبية بتهمة تهريب مشتقات نفطية في الخليج العربي.

وقال العقيد حسين دهكي، قائد قوات الحدود في مقاطعة هرمزغان جنوب إيران المطلة على الخليج، إن“قواته استولت على سفينة أجنبية كانت تقوم بتهريب مشتقات نفطية“، مشيرًا إلى اعتقال 12 مواطنًا من الجنسية الفلبينية كانوا على متنها“.

وأضاف“أنه تم تحويل السفينة وطاقمها إلى السلطات القضائية لمتابعة الإجراءات القانونية“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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