إيران تحتجز سفينة أجنبية في الخليج بدعوى تهريب النفط

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن احتجاز القوات الإيرانية سفينة أجنبية بتهمة تهريب مشتقات نفطية في الخليج العربي.
وقال العقيد حسين دهكي، قائد قوات الحدود في مقاطعة هرمزغان جنوب إيران المطلة على الخليج، إن“قواته استولت على سفينة أجنبية كانت تقوم بتهريب مشتقات نفطية“، مشيرًا إلى اعتقال 12 مواطنًا من الجنسية الفلبينية كانوا على متنها“.
وأضاف“أنه تم تحويل السفينة وطاقمها إلى السلطات القضائية لمتابعة الإجراءات القانونية“.
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