شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــاجـــــل : مقتل الاميرة هيا بنت الحسين قبل قليل بطلقات مسدس كاتم صوت ، وضاحي خلفان وطحنون بن زايد يوجهون رسالة عاجلة ل محمد بن راشد ..(شاهد اول صورة وتفاصيل ماحدث) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تتحدث عن مقتل الاميرة هيا بنت الحسين ، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وزعمت الاخبار ان الاميرة هيا تم اغتيالها في المانيا اثناء خروجها من احد مراكز التسوق بالعاصمة الالمانية برلين ، حيث قام مسلحين على متن سيارة يستلقونها بمهاجمة سيارة الاميرة واطلاق النار عليها من مسدسات كاتم صوت ، ما أدى إلى مقتلها مع 3 من مرافقيها واصابة 2 اخرين ، فيما فر المهاجمين . جديد الحدث أونلاين: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجـــــل : مقتل الاميرة هيا بنت الحسين قبل قليل بطلقات مسدس كاتم صوت ، وضاحي خلفان وطحنون بن زايد يوجهون رسالة عاجلة ل محمد بن راشد ..(شاهد اول صورة وتفاصيل ماحدث) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.